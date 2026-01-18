Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「喜庆宝」够熟即食

名家专栏
更新时间：02:00 2026-01-18 HKT
发布时间：02:00 2026-01-18 HKT

日前到澳洲出席神奇百万拍卖会，有幸与拍卖会的主理人及牧场代表交流。本港无育马业，一直要靠进口马来港服役。此行虽然行色匆匆，但能了解到当地育马者的育马方针，确实获益良多，望日后可多到外地增广见闻。

第三场三班一千米，两匹初出马均备受注目。当中「三甲之星」已有足够打磨，初出或可一鸣惊人。桂福特今季开仓的成绩绝不失礼，出马次数现时仍为最少，但胜出率却与前列仓主甚接近。「三甲之星」是其麾下首匹自购马在港初出，来港后适应甚快，可为马房省招牌。「会长之宝」为此程好手，今季虽然分数略饱和，但于同程一再上名，近期操练无大变化，状态维持得理想兼排档仍好，要争一席非难。「俏眼光」今季出道已两捷，蔡约翰不急于安排增程，上场负顶磅而轻胜，居三班仍可争。「魅力宝驹」胜在襟跑，评分处新低或有惊喜。

第五场四班千二米，初出马「喜庆宝」来港时已令我印象深刻，既台型十足，拍跳及试闸表现均流露上佳斗心，表现出前速度不俗之余，兼后劲凌厉。翻查血统，发现同母马成功率颇高，料有一定能力，纵然今仗排十四档起步，但论潜质及适应速度，随时杀低对手。「快乐神驹」初出放入一席，以巴西自购新马而言不失礼，热身后力度有进兼档位内移，有权补中。「凯旋王者」上仗回师此上名路程又入三甲，仍须提防。「爆竹」上场增程至千四米，因无遮挡走外叠才乏力，开气后跑千二米随时变身。

廖浩贤精选

第三场    3    三甲之星    2    会长之宝
    4    俏眼光    6    魅力宝驹
第五场    6    喜庆宝    3    快乐神驹
    11    凯旋王者   12    爆竹

最Hit
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
