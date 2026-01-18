廖事如神│「喜庆宝」够熟即食

日前到澳洲出席神奇百万拍卖会，有幸与拍卖会的主理人及牧场代表交流。本港无育马业，一直要靠进口马来港服役。此行虽然行色匆匆，但能了解到当地育马者的育马方针，确实获益良多，望日后可多到外地增广见闻。

第三场三班一千米，两匹初出马均备受注目。当中「三甲之星」已有足够打磨，初出或可一鸣惊人。桂福特今季开仓的成绩绝不失礼，出马次数现时仍为最少，但胜出率却与前列仓主甚接近。「三甲之星」是其麾下首匹自购马在港初出，来港后适应甚快，可为马房省招牌。「会长之宝」为此程好手，今季虽然分数略饱和，但于同程一再上名，近期操练无大变化，状态维持得理想兼排档仍好，要争一席非难。「俏眼光」今季出道已两捷，蔡约翰不急于安排增程，上场负顶磅而轻胜，居三班仍可争。「魅力宝驹」胜在襟跑，评分处新低或有惊喜。

第五场四班千二米，初出马「喜庆宝」来港时已令我印象深刻，既台型十足，拍跳及试闸表现均流露上佳斗心，表现出前速度不俗之余，兼后劲凌厉。翻查血统，发现同母马成功率颇高，料有一定能力，纵然今仗排十四档起步，但论潜质及适应速度，随时杀低对手。「快乐神驹」初出放入一席，以巴西自购新马而言不失礼，热身后力度有进兼档位内移，有权补中。「凯旋王者」上仗回师此上名路程又入三甲，仍须提防。「爆竹」上场增程至千四米，因无遮挡走外叠才乏力，开气后跑千二米随时变身。

廖浩贤精选

第三场 3 三甲之星 2 会长之宝

4 俏眼光 6 魅力宝驹

第五场 6 喜庆宝 3 快乐神驹

11 凯旋王者 12 爆竹