波仔至醒灵活玩│「哥伦布」试准出击

名家专栏
更新时间：02:00 2026-01-18 HKT
发布时间：02:00 2026-01-18 HKT

刚周三于《赛马日在线》曾提及现居练马师榜前列的方嘉柏，一些以往四班也难赢分子如「精彩骏将」及「三军勇将」，现居三班也都接连落飞攻坚且有表现，除了马儿今季特别勇锐外，似乎欲争冠军的厩主有意把子弹尽用一时。

是日两组拆开两组三班千四，第九场只得一匹「会当凌」属新胜马，但今仗初升三班遇考验；此外，其余有季内三甲赛绩马匹只得两匹，故今场水准相对第十场稍差。

所以想敲一匹预期半冷门的「哥伦布」，今季复出初跑谷草，埋门落重飞但跑来只近而无太大威胁；不过，最近两仗表现有点起色，先是207场次蚀不利追步速，然而同场齐有追势的「大众福星」及「丰辰」翌仗均可跑入三甲。

上仗「哥伦布」改用前置跑法，虽然步速上有利，但同场前置马「嘉应奇兵」、「小鸟天堂」以及「确好运」翌仗也可跑入三甲甚至赢马；换句话说，阵上试前试后的牠近仗均在赛事水准不俗的赛事中竞跑。拼后随即往从化作小休及操练，埋门草地连番快跳，评分在降班边缘仍动作多多，可争特别奖金的牠，今仗可先跟一注。

波仔灵活玩过关提供：

第五场 WP    6
第六场 二重彩    2 复式胆拖 1 3 5 12
第九场 WP    13
混合过关三串七    共80注

