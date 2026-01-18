Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼苏伟贤

名家专栏
更新时间：02:00 2026-01-18 HKT
发布时间：02:00 2026-01-18 HKT

近两期廖康铭打叠封王，气势一时无两，今次也不乏牌面马，预期又有机会添进帐。不过计整体兵力，佢今期出七驹稍偏下风，择善赌单场并无不可，投注练马师王则宜另寻对象。

总结心水，我认为希斯、罗富全与苏伟贤较有封王资格，若不嫌犯本，不妨以大细注方式投注三人的练马师王。若果只拣一人，我会选苏伟贤，因佢今期十一路兴兵，似想食大茶饭，当中更有两驹配潘顿，予人感觉是变倍器角色，希望估计正确！

重点争分马方面，「醒目先驹」跑千四虽无头马，但四战此程三入位，季初054由前置马包办前列，本身居中靠追可得季军，表现绝不失礼，潘顿再作冯妇应有所图。「型到爆」初跑二千未知能否应付，但今季012场次休出，全条直路无望空都得殿军，看来年长后有利蓄锐一击，今次休息个半月兼曾上从化，随时有惊喜！「十二神将」在三班长期挨打，但季初010场次跑千四只输两乘许，证明六岁尚未退化，今次回降四班有计。

目标：苏伟贤

赔率：15

全日恶马 第六场：醒目先驹

练马师王最佳投注时机：第一场前
 

