卡尔心水│「火焰闪烁」化繁为简

名家专栏
更新时间：17:19 2026-01-17 HKT
发布时间：17:19 2026-01-17 HKT

同各位马迷阔别两年，卡尔卷土重来，从来都话天下无不散之筵席，今期又再入席。近来卡尔喜事比较多，经常参与朋友婚礼，第一道菜通常都系乳猪，唔知几时开始，酒楼好钟意搞呢幕乳猪出场，全场的士高咁眨下眨下，兴之所致今期推介尾场「火焰闪烁」。

「火焰闪烁」论马固然好，今次回师首本路程，配赢马拍档田泰安，有力还盅。此外，留意到呢场人事变动颇为复杂，蔡明绍上场赢「表之宇宙」，今场就骑「剑飞声」；潘顿要「表之宇宙」而放弃「火焰闪烁」。虽然故事可解释为「火焰闪烁」弃潘顿而要田鸡，潘顿继而强抢「表之宇宙」，所以蔡明绍无奈策骑「剑飞声」。单打混战一轮也没相干，因为卡尔还是喜欢化繁为简，马胆固然揸「火焰闪烁」，配脚则选「幸运派彩」与「嘉应奇兵」，各位马迷赢多点！

第八场：8侦探传奇、11金创福威、4志满同行
第十一场：7火焰闪烁、2幸运派彩、3嘉应奇兵

