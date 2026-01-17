Dickson心水│「哥伦布」强组精品

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：17:17 2026-01-17 HKT
发布时间：17:17 2026-01-17 HKT

希威森在港发展数年，刚周三凭「劲速威龙 」攻下三级赛一月杯，在港首尝胜出级际赛的滋味。这位三届南非冠军骑师初来港时，成绩仅一般，其后曾赴日本客串，再返回南非重夺冠军骑师宝座后，才卷土重来香港。

早年希威森最擅长策骑领放马，一放到底的场面屡见不鲜；然而近季靠领放的胜仗明显减少，风格已转变。而一月杯一役他尽显功力，末段从马群中取位上前，轻松突围而出，展现出色的判断与爆发力。过终点一刻，他难掩兴奋之情，难怪赛后喜形于色。这场胜利不仅证明其实力，更有望吸引更多支持，期望他能维持稳定演出，在香港继续发光发热！

今次希威森策八驹出战，最有机会获胜的应数第十场「同心同乐」。此驹今季曾在他胯下以全程领放姿态击败「勇冠群英」等驹，虽然赛事水准未必高，但马儿翌仗表现亦见稳定。此驹跑法主动，现况亦佳，若能把握起步并轻松领放，或能再次制造惊喜。对手方面，「非凡豪杰」近两战均以短距离仅败，略为欠运，现居三班仍有一些上升空间，今次排黄金一档甚好跑，胜望亦高。此外，「天星」连场表现令人失望，今仗改用不时与希斯合作取得成功的艾道拿，不能掉以轻心。

第十一场「紫荆盛势」在港第二仗即告上名，翌仗亦仅以两个多马位负于占有步速之利的「宝进」，表现亦可。上仗首次增程跑千四米，末段走势强劲，可惜最终仅以鼻位负于「一生好彩」。如今相隔一周再战，状态仍然勇锐，尽管首战千六米，但观其脚法亦应合适，可望收复前失。对手方面，「嘉应奇兵」上季三捷，能力早已证明，今季三战亦两度上名，与「紫荆盛势」一样，今仗也是初跑千六米，但其母系血统具有力长，加上排位理想，也要兼顾。此外，「智多多宝」上仗在强手林立的情况下仅负两个马位，表现较前进步，亦可作配。

第十场：4同心同乐、1非凡豪杰、3天星
第十一场：9紫荆盛势、3嘉应奇兵、14智多多宝

