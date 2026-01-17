甜甜小记│「紫荆欢呼」「紫荆盛势」分途出击

明日沙田赛事，「紫荆」系马主陈国泰和太太李妮派出「紫荆欢呼」和「紫荆盛势」出战第九及十一场。

小记访问李妮，她说：「『紫荆盛势』相隔一周再出，因为练马师(罗富全）观察了马儿上场表现，觉得牠的状况良好，练者认为马儿可以应付稍长的路程，因此相隔一周增程跑千六米，我们尊重练马师的意见，希望牠有好的表现。另外，『紫荆欢呼』接受过手术后，练马师（希斯）对我们透露马儿情况理想，状态比之好，上场跑第八名，可能因为档位不太理想，希望今场排好档（结果抽12档）。我们感谢大家的支持，期望两匹『紫荆』系跑得接近。」

陈嘉甜