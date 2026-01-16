Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│「将睿」乘胜追击

刚周三谷草赛事，巫伟杰马房起孖，其中「将义」取胜，赛后马主苏志康和其父母、马主张舜清伉俪等人开心拉头马，分享胜利喜悦。赛后小记访问「将」系七侠五义团体马主成员苏志康，他指「将义」转入巫廐后缰口收敛不少，走来越来越放松，巫伟杰居功至伟。张舜清伉俪、苏志康、艺人方力申等一班好友的另一匹团体马「将睿」将报争本周日沙田第十一场三班千六米，且看七侠五义团体马主能否乘胜追击。

另一方面，苏志康周日除了有团体马「将睿」出赛外，他和爸爸苏振雄出任团体经理人的「同心同乐」周日则出战第十场，此马近两战一冠一第四名，今场是机会分子。至于苏志康的父母苏振雄和关敏儿(Mandy)合伙养有的贺贤旗下「爱心波」，同日则出战第七场，苏氏家族将于周日出发去新西兰买马，如果同日「爱心波」、「同心同乐」和「将睿」有好成绩，对于苏氏一家人当然是件美事。其中「爱心波」上仗跑1400米于布文胯下后追甚劲，跑得第5名，今次增程跑1600米应更合发挥，由于布文停赛，今场换上巴度，或有惊喜的演出。

「同心同乐」将出争本周日沙田第十场三班千四米。
「爱心波」将出争本周日沙田第七场四班千四米。
所谓善有善报，苏志康善心满满，他和巫伟杰齐齐拍片，呼吁大家关怀特殊儿童教育，支持非牟利慈善机构明德儿童教育中心，希望大家支持明天（周末）CDC明德儿童启育中心50周年的慈善健走活动。小记访问苏志康，他说很感谢巫伟杰仗义帮手拍片宣传，而所得的善款不收取任何管理费，全部直接用于CDC为特殊儿童提供服务。

陈嘉甜

