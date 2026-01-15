甜甜小记│袁志坚欣赏巫伟杰两大优点

「非凡」系马主袁志坚（Michael Yuen）目前除了与太太陈玉英（Ellen Chan）养有「财富非凡」外，还有巫伟杰练马师团体马「非凡豪杰」。袁志坚的两匹爱驹都交由巫伟杰训练，可见他对这位本地练马师甚为支持。

小记访问袁志坚，他说：「我欣赏巫伟杰有两大优点，第一是练者具有耐性；第二是愿意与马主作良好的沟通。巫伟杰与马主沟通得非常好，而且比较仔细，例如会详细交代马儿的状况。我目前有两匹马交由巫伟杰训练：『非凡豪杰』和『财富非凡』，其中后驹在七月底抵港，马儿比较幼嫩，相对脾气比较大，情绪容易波动。巫伟杰对『财富非凡』很有耐性，练者更亲自为马儿冲凉，由此可见他练马很细心，很重视每一项细节。」

袁志坚透露，「财富非凡」来港后试过五课闸，但成熟未足，走势稚嫩，巫伟杰落足心机，尝试以不同方法调教，务求令马儿放松去跑，例如透过试闸教马；又邀请不同骑师以不同的缰绳去教马。袁志坚说：「『财富非凡』上场在港第一次出赛，马身湿透，临场情绪非常紧张，可能牠仍然是小朋友，面对陌生环境感到手足无措，在调较这匹质新马过程中，巫伟杰投放了不少耐性，循序渐进地教导马儿。我相信『财富非凡』的质素不错，希望在巫伟杰的悉心训练和照顾下，将来可以成材。」

袁志坚指出，「非凡豪杰」和「财富非凡」的性格大有不同，他说：「『非凡豪杰』好乖，好驯顺；与『财富非凡』性格相异，巫伟杰熟习每匹马不同的脾性，编排最合适的操练方法，安排牠们出赛，我相信这与巫伟杰在香港马圈浸淫时间长，磨练出来的深厚练马功力和专业有关。」

按下图睇更多相片：

陈嘉甜