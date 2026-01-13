祖马龙心水│「天将龙驹」有情有义

最近四岁马抢分非常激烈，究竟边匹可入选四岁功名一生一次嘅打吡大赛？答案固然令人期待；另一边厢，人马组合也是战场，因为无得拣系烦，有得拣更加烦！潘顿手执一堆交代过嘅四岁恶马，究竟佢会点拣，大家已经倾咗几日。不过，讲番啱啱礼拜日嘅赛事，潘顿喺「美丽星晨」同「白鹭金刚」之间拣咗前驹，而布文就冷手执个热煎堆，骑「白鹭金刚」末段斗赢潘顿。咁系咪代表潘顿老猫烧须？赛马世界就系咁，成王败寇也！不过公平啲讲，喺大家磅位相约嘅情况下，档位差别就成为胜负关键。「白鹭金刚」全程轻松顺走，转弯慢慢加速，布文将佢嘅潜能喺末段释放出嚟；相对「美丽星辰」排外档早段耗力，败绩不足为辱。

今个赛日跑一月杯，奖金丰富当前，吸引咗不少有级数嘅马匹渡江参与，一堆恶马之中，最钟意季内交代过嘅「天将龙驹」，威哥同马主都信赖巫显东，可谓有情有义；另外「非惟侥幸」亦难舍弃；「康乐高球」贪佢有田草级数。

第五场 3 银亮奔腾 6 劲沙尘 4 有财有势

第七场 12 天将龙驹 11 非惟侥幸 6 康乐高球