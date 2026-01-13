Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

祖马龙心水│「天将龙驹」有情有义

名家专栏
更新时间：18:59 2026-01-13 HKT
发布时间：18:59 2026-01-13 HKT

最近四岁马抢分非常激烈，究竟边匹可入选四岁功名一生一次嘅打吡大赛？答案固然令人期待；另一边厢，人马组合也是战场，因为无得拣系烦，有得拣更加烦！潘顿手执一堆交代过嘅四岁恶马，究竟佢会点拣，大家已经倾咗几日。不过，讲番啱啱礼拜日嘅赛事，潘顿喺「美丽星晨」同「白鹭金刚」之间拣咗前驹，而布文就冷手执个热煎堆，骑「白鹭金刚」末段斗赢潘顿。咁系咪代表潘顿老猫烧须？赛马世界就系咁，成王败寇也！不过公平啲讲，喺大家磅位相约嘅情况下，档位差别就成为胜负关键。「白鹭金刚」全程轻松顺走，转弯慢慢加速，布文将佢嘅潜能喺末段释放出嚟；相对「美丽星辰」排外档早段耗力，败绩不足为辱。

今个赛日跑一月杯，奖金丰富当前，吸引咗不少有级数嘅马匹渡江参与，一堆恶马之中，最钟意季内交代过嘅「天将龙驹」，威哥同马主都信赖巫显东，可谓有情有义；另外「非惟侥幸」亦难舍弃；「康乐高球」贪佢有田草级数。

第五场    3    银亮奔腾    6    劲沙尘    4    有财有势
第七场    12    天将龙驹    11    非惟侥幸    6    康乐高球

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
00:58
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
影视圈
4小时前
何伯何太涉互殴案，两人申法援均遭拒，押后3月17日再讯。
01:29
何伯何太涉互殴案 两人申请法援均遭拒 押后3.17再讯
社会
6小时前
巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮
巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天水围嘉湖山庄老翁向妻淋液后服药 波及女友人 3人俱送院
00:53
天水围嘉湖山庄老翁向妻淋液后服药 波及女友人 3人俱送院
突发
7小时前
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
影视圈
8小时前
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
即时娱乐
9小时前
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
社会
4小时前