Ian心水│「风云武士」进步再胜

名家专栏
更新时间：18:57 2026-01-13 HKT
发布时间：18:57 2026-01-13 HKT

第八场「风云武士」上仗凭借轻磅之利，攻下三级赛华商会挑战杯，今次能回降出战二班赛事，固然占有优势，尽管胜后加了十分，但五岁马仍在进步，加上今场有不少快马，预期赛事步速够快，对牠更为有利，可望争取季内第三捷。对手方面，「真心传奇」上仗末段走势尚可，今仗负磅较轻，若能发挥后劲，应可闯入三甲一席。此外，「得道猴王」今仗改由纪仁安策骑，诚是一大变数，排二档亦有助发挥，可作配脚。

第九场「志善思源」上仗初次在港上阵，结果以四个多马位不敌「天赐喜」、「威利金箭」和「紫荆盛势」等驹，表现已算不俗。经过首回合砥砺后，今仗排位理想，有力出冷。对手方面，「川河动驹」上仗赢马姿态出色，转至新马房后操练稳定，今仗早段可望留守在「杰出汉子」与「安康万里」两匹排外档的赛驹之后，形势颇为有利，不排除能再下一城。此外，「加州本事」质新进步，近两仗均以短距离制胜，尽显斗心强悍，今仗升班负轻磅，也不能忽视。

第八场    2    风云武士    10    真心传奇    12    得道猴王
第九场    8    志善思源    5    川河动驹    12    加州本事

↓立即下载星岛头条App↓

