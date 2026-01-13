Dickson心水│「唯美主义」谷B施冷箭

今期赛事于跑马地B跑道举行，这条赛道非常蛊惑，短途及中长途常见不同的场地偏差，临场要随机应变。

第五场三班1650米，「唯美主义」上季赢马后加至73分，及后常常跑近却无法再胜，证明现阶段难有进步。因此，伍鹏志今季初安排牠勤跑减分，所以赛绩差亦不足为据。经一番努力后，马儿现评62分，已比上季赢马时低，加上上仗跑大长途亦交出追劲，同场头马「丰辰」接战跑田草又上名，季军「发财先锋」再出更赢马。「唯美主义」虽然输给牠们，但某程度证实状态已回勇，缩程随时施冷箭！

第九场三班1200米，「臻至辰」上仗久休复出，出闸稍慢仍然轻取再出上名的「细水长流」，升班换潘顿骑，相信无阻力。

第五场 11 唯美主义

第九场 6 臻至辰