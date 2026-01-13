Dickson心水│「唯美主义」谷B施冷箭
更新时间：18:55 2026-01-13 HKT
发布时间：18:55 2026-01-13 HKT
发布时间：18:55 2026-01-13 HKT
今期赛事于跑马地B跑道举行，这条赛道非常蛊惑，短途及中长途常见不同的场地偏差，临场要随机应变。
第五场三班1650米，「唯美主义」上季赢马后加至73分，及后常常跑近却无法再胜，证明现阶段难有进步。因此，伍鹏志今季初安排牠勤跑减分，所以赛绩差亦不足为据。经一番努力后，马儿现评62分，已比上季赢马时低，加上上仗跑大长途亦交出追劲，同场头马「丰辰」接战跑田草又上名，季军「发财先锋」再出更赢马。「唯美主义」虽然输给牠们，但某程度证实状态已回勇，缩程随时施冷箭！
第九场三班1200米，「臻至辰」上仗久休复出，出闸稍慢仍然轻取再出上名的「细水长流」，升班换潘顿骑，相信无阻力。
第五场 11 唯美主义
第九场 6 臻至辰
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
2026-01-12 16:28 HKT