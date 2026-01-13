Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「好精神」明刀明枪

名家专栏
更新时间：18:53 2026-01-13 HKT
发布时间：18:53 2026-01-13 HKT

近日马迷最热切讨论的话题，自然是潘顿幸福的烦恼，皆因于下月初的经典一哩赛，他有多匹优秀坐骑可以选择，但看报道潘一哥对于巴西赛驹「睿盛人生」情有独钟，所以「白鹭金刚」、「小鸟天堂」接下来四岁系列赛的帅权，已分别落在布文及何泽尧手上；虽然潘顿心有所属，但后两驹，甚至是「美丽星晨」的实力也在伯仲之间，故此今届的四岁赛甚值得期待。

今晚四班千二又拆开两组，当中第六场有不少具前速的参战马列阵，预计早段应有正常甚至偏快步速，笔者较喜欢同程曾取一冠一季的「好精神」，出自季初强组017，其后出战057场次，在三甲马完全操控步速之下，也能交出最快末段追回一席殿军，反映早已具备良好作战状态。

然而，看重「好精神」是前仗田草千二米，皆因该仗属前慢后快的不利追步速，但牠仍可从后列位置追入一席亚军；再看同场「加州本事」、「遨游波士」以及「佳运发」，之后纷纷转战谷草也可入三甲甚至赢马，这席亚军水准必须调升。今仗「好精神」拥出赛保护权兼回配赢马拍档艾兆礼，部署明刀明枪。

波仔灵活玩过关提供：

第三场 Q/PQ    3 胆拖 1 2 4
第四场 WP    11
第六场 二重彩    9 复式胆拖 1 4 7 8
混合过关三串七    共188注
 

