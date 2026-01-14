Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「劲沙尘」换人更尘

名家专栏
更新时间：01:00 2026-01-14 HKT
发布时间：01:00 2026-01-14 HKT

廖康铭马房的「劲沙麈」，上仗首度移师谷草角逐三班谷草一六五○米，虽然只是取得一席第三名，但表现毫不逊于头两名有路程经验的好手。今仗，列阵第五场再临同程，易配潘顿，排第三档，可望收复失地。

「劲沙尘」上季多次入Q，颇具斗心，只是一直未能敲响胜利之门。踏入今季，马儿更趋成熟，季初就在四班及三班田草千四米连下两城。随后增程两战三班田草千六米，均能在赛事水准较高的场合杀入三甲，战斗力持续提升。

上仗，「劲沙尘」初跑三班谷草一六五○米，排八档，在何泽尧胯下被留在大后方，处境十分被动之下，末段仍能后上取得一席接近的第三名，并交出全场最快的末段时间，充分展示出具问鼎的能力。赛后，有超过一个月的时间回气及再作打磨，今仗卷土再来，档位内移，沿途不会再留在大后方，将能大派用场。

马观微

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
00:50
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
商业创科
1小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
5小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
8小时前
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
饮食
9小时前
麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升
麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升
影视圈
7小时前
绝世好老板尾牙赠员工黄金，另派数十万元现金。
00:24
绝世好老板︱员工尾牙获赠黄金 另派数十万元现金︱有片
即时中国
2026-01-12 07:00 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
6小时前