马观微全日心水│「劲沙尘」换人更尘

廖康铭马房的「劲沙麈」，上仗首度移师谷草角逐三班谷草一六五○米，虽然只是取得一席第三名，但表现毫不逊于头两名有路程经验的好手。今仗，列阵第五场再临同程，易配潘顿，排第三档，可望收复失地。

「劲沙尘」上季多次入Q，颇具斗心，只是一直未能敲响胜利之门。踏入今季，马儿更趋成熟，季初就在四班及三班田草千四米连下两城。随后增程两战三班田草千六米，均能在赛事水准较高的场合杀入三甲，战斗力持续提升。

上仗，「劲沙尘」初跑三班谷草一六五○米，排八档，在何泽尧胯下被留在大后方，处境十分被动之下，末段仍能后上取得一席接近的第三名，并交出全场最快的末段时间，充分展示出具问鼎的能力。赛后，有超过一个月的时间回气及再作打磨，今仗卷土再来，档位内移，沿途不会再留在大后方，将能大派用场。

马观微