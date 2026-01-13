亨利拆局│练马师王吼廖康铭

上期本栏推介廖康铭练马师王，原因是见佢出马十匹够大阵仗，情况非常罕见，结果埋单获两赢四位得44分，赛果符合预期，看来廖厩马自十一月开始一轮回气后，踏入季中发动第二轮攻势！

今期不少马房都出马七匹或以上，各有足够筹码争取封王，其中以希斯兵分九路最鼎盛，不过廖康铭派八驹应战，阵容更加惹我关注。皆因翻查记录，廖康铭在谷草甚少出马多达八匹，今期布局与刚周日雷同，又施展马海战术，提防又来连场搏杀！

重点争分马方面，「劲沙尘」上仗初跑谷草能劲势冲入季军，确认场地啱脚法，今次排三档有助早段争取靓位，如无意外应补中。「快乐宝宝」排九档令早段处境尴尬，不过谷B上半场常有内叠不利地，随时抄外叠一冲过晒！「驷跑得」上仗艾兆礼新接手即拼入Q，证明人马合拍，八岁老马无保留价值，照计会继续砌尽。「翠红」两战谷草千二全胜，毕竟路有专长，勿因排十二档而睇小。

目标：廖康铭

赔率：3.25

全日恶马 第五场：劲沙尘

练马师王最佳投注时机：第一场前

