廖事如神│「宝成智好」钟情一档

潘顿于经典一哩赛情归何处为城中热话，最后选择挂头牌的「睿盛人生」。过往潘顿于四岁系列首关均倾向选择较具长力的赛驹，务求于三关赛事均能保持竞争力，今年亦不例外。四岁系列愈来愈接近，期待一众新星大放异彩。

第三场四班千二米，此组大多为在港处女马。东厩「宝成智好」起初由姚本辉训练，可惜来港后不幸受伤，才转至告东尼马房，成熟程度固然未够，但试闸中已数次凭蛮劲追近，结果上仗初出亦以类似形式追近，造出全场最快末段而力迫四班实力马「加州本事」，时间亦比同日其余两组快；今次喜获一档有莫大帮助，有望补中。「幸运星球」跑法主动，班底亦较高，降班遇拆组颇具威胁。「机不可失」连续两场于同程接近，近期操练积极，晨课状态显著提升。「踏雪寻梅」上场直路上内闪难骑仍与四班略超的「钫糖武士」串Q，证明有能力一争。

第五场三班一哩，廖厩「劲沙尘」今季非常准绳，上场国际骑师锦标赛场合中，因受制外档留至最后，际遇仍造出23秒内的末段如飞杀上，仅获第三而表现出色，今次初配潘顿加上档位内移，值得信赖。「膨才」初跑谷草试出彩虹，于215场次轻取一众谷中能手，上仗增程至千八表现走样，现跑一哩应最合发挥。「银亮奔腾」今季三仗取得1W2Q，日渐进步，可惜赢马加分后排十二档，形势并不理想，但配脚仍要预一席。「爆笑」今季大熟大勇，近两场均排外档，今次排八档若能沿用赢马跑法，仍不容忽视。

廖浩贤精选

第三场 2 宝成智好 1 幸运星球

3 机不可失 4 踏雪寻梅

第五场 6 劲沙尘 1 膨才

3 银亮奔腾 7 爆笑