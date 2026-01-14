Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「宝成智好」钟情一档

名家专栏
更新时间：02:00 2026-01-14 HKT
发布时间：02:00 2026-01-14 HKT

潘顿于经典一哩赛情归何处为城中热话，最后选择挂头牌的「睿盛人生」。过往潘顿于四岁系列首关均倾向选择较具长力的赛驹，务求于三关赛事均能保持竞争力，今年亦不例外。四岁系列愈来愈接近，期待一众新星大放异彩。

第三场四班千二米，此组大多为在港处女马。东厩「宝成智好」起初由姚本辉训练，可惜来港后不幸受伤，才转至告东尼马房，成熟程度固然未够，但试闸中已数次凭蛮劲追近，结果上仗初出亦以类似形式追近，造出全场最快末段而力迫四班实力马「加州本事」，时间亦比同日其余两组快；今次喜获一档有莫大帮助，有望补中。「幸运星球」跑法主动，班底亦较高，降班遇拆组颇具威胁。「机不可失」连续两场于同程接近，近期操练积极，晨课状态显著提升。「踏雪寻梅」上场直路上内闪难骑仍与四班略超的「钫糖武士」串Q，证明有能力一争。

第五场三班一哩，廖厩「劲沙尘」今季非常准绳，上场国际骑师锦标赛场合中，因受制外档留至最后，际遇仍造出23秒内的末段如飞杀上，仅获第三而表现出色，今次初配潘顿加上档位内移，值得信赖。「膨才」初跑谷草试出彩虹，于215场次轻取一众谷中能手，上仗增程至千八表现走样，现跑一哩应最合发挥。「银亮奔腾」今季三仗取得1W2Q，日渐进步，可惜赢马加分后排十二档，形势并不理想，但配脚仍要预一席。「爆笑」今季大熟大勇，近两场均排外档，今次排八档若能沿用赢马跑法，仍不容忽视。

廖浩贤精选
第三场    2    宝成智好    1    幸运星球
    3    机不可失    4    踏雪寻梅
第五场    6    劲沙尘    1    膨才
    3    银亮奔腾    7    爆笑

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
00:50
David Webb逝世 享年60岁 生前揭发「谜网股」最经典
商业创科
3小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
7小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券
饮食
10小时前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升
麦明诗哥哥加盟顶级私家医院 超强履历大公开 坐维港海景Office身价急升
影视圈
9小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
10小时前
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
8小时前
绝世好老板尾牙赠员工黄金，另派数十万元现金。
00:24
绝世好老板︱员工尾牙获赠黄金 另派数十万元现金︱有片
即时中国
2026-01-12 07:00 HKT