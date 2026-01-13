甜甜小记│萧炜忠对「宝成智好」抱期望
更新时间：14:45 2026-01-13 HKT
发布时间：14:45 2026-01-13 HKT
发布时间：14:45 2026-01-13 HKT
明晚跑马地夜赛，出战第三场四班千二米的「宝成智好」上场在港初出，赛前小记曾经访问马主萧炜忠，他说自己和告东尼对马儿均抱有一定期望。结果「宝成智好」上场在港初出一役已入Q，明晚「宝成智好」及「宝成智星」分别列阵第三及四场，萧炜忠希望这一对「宝成」系马跑出应有水准。
小记访问萧炜忠，他说：「我觉得『宝成智好』经过上一次出赛，吸收了经验之后应该会有进步的，希望今次都有好的表现。星期三配合『宝成智星』出赛，希望这两驹俱跑得接近。」
陈嘉甜
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
2026-01-12 14:10 HKT
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
2026-01-12 11:55 HKT