甜甜小记│萧炜忠对「宝成智好」抱期望

明晚跑马地夜赛，出战第三场四班千二米的「宝成智好」上场在港初出，赛前小记曾经访问马主萧炜忠，他说自己和告东尼对马儿均抱有一定期望。结果「宝成智好」上场在港初出一役已入Q，明晚「宝成智好」及「宝成智星」分别列阵第三及四场，萧炜忠希望这一对「宝成」系马跑出应有水准。

「宝成智星」明晚将出战第四场四班1650米。

小记访问萧炜忠，他说：「我觉得『宝成智好』经过上一次出赛，吸收了经验之后应该会有进步的，希望今次都有好的表现。星期三配合『宝成智星』出赛，希望这两驹俱跑得接近。」

陈嘉甜