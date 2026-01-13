甜甜小记│王宗彦「自强不息」

刚周日是竞骏会杯日，透过竞骏会跻身马主行列的王宗彦，当日出席主题日竞骏会活动时，获得邀请上台，先由竞骏会主席胡家骠颁发纪念品后，在台上分享养马的心路历程。小记觉得，王宗彦可以说是竞骏会的理想代言人，他加入竞骏会超过十年，竞骏会提供平台，让热爱赛马运动的他成为马会会员，再做马主。纵然王宗彦现时已经是七驹的马主（王宗彦个人名下养有「自强不息」、「君子」、「志善思源」、「随想曲」；团体马「朗日自强」、「良驹好友」及「胜多多」），但他仍然留在竞骏会，成为该会的一分子，其中「自强不息」今季初更代表香港成功扬威韩国，小记曾经邀请王宗彦接受本报《名人版》专访，王宗彦在专访中不时提及竞骏会，大赞竞骏会是赛马爱好者加入马会的理想平台，所以小记觉得王宗彦是竞骏会的理想代言人。

王宗彦说：「我要多谢香港马会；多谢竞骏会。若然没有竞骏会，我便没有机会成为马主。我也要多谢竞骏会董事局；竞骏会的James、Charles和Maggie等人。每一位竞骏会的同事都很友善，我感谢他们每一位。我希望竞骏会的会员能好好珍惜这个机会，任何情况下都不要离开竞骏会。我加入竞骏会后，学习到不少马匹和赛马知识，该会一直都有积极举办各项活动，多不胜数，从中可以学习更多马匹和赛马的学问。加入竞骏会是一个良好的契机，给予我们很好的学习机会。」

王宗彦谦虚地表示，他是一名马圈素人，从没想过可成为马会会员，甚至马主，他于2014年加入了竞骏会，至今已超过十年，说他是竞骏会的icon，实不为过呢。

陈嘉甜