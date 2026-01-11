Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「勤德天下」届出头时

名家专栏
更新时间：02:00 2026-01-11 HKT
发布时间：02:00 2026-01-11 HKT

是日四班千四拆开两组，第四场似乎有较多具前速及惯性跟前跑的马匹，预计今场早段应有正常甚至偏快步速。

执笔之时，这场大次热门为降班上阵的「安泰」以及匆匆再报名上阵的「星运少爵」，前驹跑同程的确最有根据，近仗跑泥地亦可当作热身及提升状态，但季内入位一仗是赚了当日大利内栏的跑道偏差；今仗在C+3跑道排外档，且要靠后上，阵上际遇难安心。而「星运少爵」上仗虽然直路初曾一度被困冲得唔顺，但怎计都受惠了快步速，难赢之马在用力后略欠值博率。

所以今场转敲一匹半冷门，就是贺厩「勤德天下」，先看总场次200，初跑千四沿途遇偏快步速走三叠，直路可紧跟翌仗补中的「岚臣」同到终点，反映有一定气量。

事后角度来看，除了「岚臣」外，同场一齐有份蚀步速的「做好自己」、「金多囍」，之后都可以再入三甲，足见赛事水准不俗。
再看上仗国际赛日，「勤德天下」直路初于马群内冲刺不顺，其后走进最内栏的不利路段都有追势，反映已具备不俗状态，今仗再争千四米届出头时候。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 WP    5
第三场 单T    1 胆拖 2 3 4 6 8 9 11
第四场 WP    9

混合过关三串七    共197注
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
11小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
17小时前
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
11小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
9小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
7小时前
01:15
车cam直击｜俄女大闹尖沙咀弥敦道 毁Tesla图抢车兼揸刀挥舞 涉2宗罪被捕
突发
6小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
7小时前
陈志被捕︱中美掀900亿虚币争夺战 美早前宣布「扣押」遭质疑不合司法程序
陈志被捕︱中美掀900亿虚币争夺战 美早前宣布「扣押」遭质疑不合司法程序
即时中国
9小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
2026-01-09 13:18 HKT