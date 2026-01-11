波仔至醒灵活玩│「勤德天下」届出头时

是日四班千四拆开两组，第四场似乎有较多具前速及惯性跟前跑的马匹，预计今场早段应有正常甚至偏快步速。

执笔之时，这场大次热门为降班上阵的「安泰」以及匆匆再报名上阵的「星运少爵」，前驹跑同程的确最有根据，近仗跑泥地亦可当作热身及提升状态，但季内入位一仗是赚了当日大利内栏的跑道偏差；今仗在C+3跑道排外档，且要靠后上，阵上际遇难安心。而「星运少爵」上仗虽然直路初曾一度被困冲得唔顺，但怎计都受惠了快步速，难赢之马在用力后略欠值博率。

所以今场转敲一匹半冷门，就是贺厩「勤德天下」，先看总场次200，初跑千四沿途遇偏快步速走三叠，直路可紧跟翌仗补中的「岚臣」同到终点，反映有一定气量。

事后角度来看，除了「岚臣」外，同场一齐有份蚀步速的「做好自己」、「金多囍」，之后都可以再入三甲，足见赛事水准不俗。

再看上仗国际赛日，「勤德天下」直路初于马群内冲刺不顺，其后走进最内栏的不利路段都有追势，反映已具备不俗状态，今仗再争千四米届出头时候。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 WP 5

第三场 单T 1 胆拖 2 3 4 6 8 9 11

第四场 WP 9

混合过关三串七 共197注

