Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「白鹭金刚」同龄揸庄

名家专栏
更新时间：01:00 2026-01-11 HKT
发布时间：01:00 2026-01-11 HKT

廖康铭马房的四岁精英「白鹭金刚」，上仗增程角逐三班田草千六米，能以轻松姿态问鼎，初显跑中距离的威力。今仗列阵第十场再战同程，虽然孭顶磅，但面对一众同龄马，且再次排中内档，可望在布文胯下增添佳绩。

「白鹭金刚」在上季尾及今季初，共三次出战嫌短的田草千二米，均能在恶劣形势中上名，斗心十分顽强。其后在十月一日增程角逐田草千四米，追劲之余更有用武之地，能连下两城，而且赢来大把在手。

上仗，「白鹭金刚」首度挑战田草千六米，沿途中置，走势乖巧，转入直路后能以劲势抛离对手。该役输近两个马位跑第二的「开心勇驹」，上周日在同程即能补中，由此可知「白鹭金刚」跑中距离的分量。

上仗之后，「白鹭金刚」有三个礼拜时间再加打磨，进度理想。今仗再次排第三档，阵上应可悭位推进，转入直路后，将能再展所长。

马观微

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
9小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
16小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
7小时前
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
10小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
6小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT
01:15
车cam直击｜俄女大闹尖沙咀弥敦道 毁Tesla图抢车兼揸刀挥舞 涉2宗罪被捕
突发
4小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
5小时前
陈志被捕︱中美掀900亿虚币争夺战 美早前宣布「扣押」遭质疑不合司法程序
陈志被捕︱中美掀900亿虚币争夺战 美早前宣布「扣押」遭质疑不合司法程序
即时中国
7小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
2026-01-09 13:18 HKT