马观微全日心水│「白鹭金刚」同龄揸庄

廖康铭马房的四岁精英「白鹭金刚」，上仗增程角逐三班田草千六米，能以轻松姿态问鼎，初显跑中距离的威力。今仗列阵第十场再战同程，虽然孭顶磅，但面对一众同龄马，且再次排中内档，可望在布文胯下增添佳绩。

「白鹭金刚」在上季尾及今季初，共三次出战嫌短的田草千二米，均能在恶劣形势中上名，斗心十分顽强。其后在十月一日增程角逐田草千四米，追劲之余更有用武之地，能连下两城，而且赢来大把在手。

上仗，「白鹭金刚」首度挑战田草千六米，沿途中置，走势乖巧，转入直路后能以劲势抛离对手。该役输近两个马位跑第二的「开心勇驹」，上周日在同程即能补中，由此可知「白鹭金刚」跑中距离的分量。

上仗之后，「白鹭金刚」有三个礼拜时间再加打磨，进度理想。今仗再次排第三档，阵上应可悭位推进，转入直路后，将能再展所长。

马观微