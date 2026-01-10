祖马龙心水│「弦力宝」排二档补中

马场凯旋门附近的栏边位置，常见马主为爱驹胜出赛事而兴奋大叫，不过赢家隔篱的马主们，只得沉默与落寞。彼此间似乎有着默契，因为大家都明白胜败乃兵家常事，祖马龙从未见过胜负两家马主对骂，唯独有时面对马匹或骑师发挥未尽人意，反而会异口同声指责。

第七场「弦力宝」前仗大热门塞车，完全无跑过，鞍上人自然被闹；上场再次成热抄外叠冲，却遇上完美际遇嘅「宝进」而屈居第二，虽然潘顿无再被闹，但冠军骑师总有斗心，赛后被传媒捕捉到佢黑面镜头。今场「弦力宝」排二档，先天条件良好，阿蔡在圣诞之后连日开工，今次系补中良机。

「表之极光」啱啱赢完，打茅波转弯顶咗「天星」出去，今场排档更佳，唔排除赢完再赢；「关键所在」上场被对手烧干，末段大幅转弱，今次有机会单骑领放时变身！

第四场：2恋爱狂、5星运少爵、14竞骏天下

第七场：6弦力宝、4表之极光、2关键所在