廖事如神│「弦力宝」对症下药

刚周三晚谷赛，轻磅马左右大局，全晚九匹头马中，最细号码已是头场七号「特别美丽」，赛果有一定启示，证明时至季中，马匹整体战力未有明显进步。在香港精密让磅制下，轻磅马反而威胁较大，选马时亦可多加考虑。

第七场三班千二米呈同样现象，一至三号马均处评分高位，故「弦力宝」虽升上三班两场未取胜，但在此已为较可信。马马儿前仗升班那役因取位欠顺而未能全力施为，败不作准。上仗302场次排外档起，潘顿决定走三叠生位免受困，惟马匹口劲过重，出弯要尽早望空导致多走脚程，终未能赶过「宝进」惜败，蔡约翰今次决定为牠加配头罩是对症下药。「表之极光」今季五战未失Q。上仗即使抢口兼曾碰撞仍能轻胜，评分有上升空间。「星运传奇」初出即胜令人眼前一亮，上场增程难留致末段乏力，复课再有进步须提防。「盈妍威枫」缩程试出彩虹，上仗同样受阻，慎防现真身。

第九场三班千八米，「火焰闪烁」今季升班后仍能击败强手赢马，续见进步，上场283场次火并「白鹭金刚」及「一定超」等恶马拼入一席，表现可人，而该仗亚军「开心勇驹」再出补中，证明283场次水准可信。今次隔三周上阵，晨课表现无可挑剔，由潘顿压阵排三档，应可略为跟前争胜。「盈好威枫」上场赢同程取胜，本身跑法较机动，以其前速可克服外档。「奔放」上场发挥一绝而影相仅败于「丰辰」，今场磅位拉近，「奔放」随时反先。「丰辰」三捷后评分大增，作配更宜。

廖浩贤精选

第七场 6 弦力宝 4 表之极光

5 星运传奇 8 盈妍威枫

第九场 9 火焰闪烁 3 盈好威枫

5 奔放 bl 丰辰