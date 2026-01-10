Ian心水│「机械之星」热都要捧

今季赛事已展开四个月，练马师争霸战激烈非常。方嘉柏目前凭一场头马优势，暂时领先廖康铭、沈集成、大卫希斯，以及近来攻势持续的蔡约翰。另边厢，仅有四十匹马的徐雨石，目前录得十一场胜仗，距离上岸仅差三W，以其有限的养马量而言，表现堪称出色。

踏入一月，正是各四岁精英争夺四岁马系列参赛资格的关键时刻。目前评分最高的两匹四岁马是「颜色之皇」与「表之星河」，双双皆善跑短途；至于「数字天文」、「睿盛人生」与「白鹭金刚」则在一哩或以上路程已展现不俗实力。今期赛事将有多匹四岁马开上战阵，力求取得打吡大赛入场券，这些新世代明星马的发挥，马迷要密切关注。

文家良季初凭「自强不息」扬威韩国，及后马房成绩亦稳定，今次赛事出马五匹，第五场「机械之星」至今两战均所负不远，上仗临场备受追捧，可惜最后四百米严重受困而未能望空，结果跟跑而回，今仗改配潘顿，希望赔率不要太乏味，实属马胆之选。对手方面，「竞骏勇士」近两仗增程至一哩，走势尚可，今仗缩程跑千四米，竞骏会旗下赛驹于竞骏会杯赛马日登场，当然不能忽视。此外，「久久为军」上仗如非留得太后，可望构成更大威胁，今仗排位较外，除非步速极慢，否则有力再次冲上。

第七场「表之极光」自转至新马房后，六战取得两冠三亚一第五，悉数获得奖金，虽然评分已由季初的五十四分升至七十一分，但看牠上仗赢马姿态，明显仍有进步空间，必须重视。对手方面，「弦力宝」上仗大部分时间望空竞跑，末段仅以一马颈位负于占有步速之利的「宝进」，表现甚佳，今仗应可收复前失。此外，「星月飞云」质素尚新，经过两仗热身后，状态较前为佳，尽管负上顶磅，但级数较高，仍要兼顾。

第五场：5机械之星、14竞骏勇士、1久久为军

第七场：4表之极光、6弦力宝、1星月飞云