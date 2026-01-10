Dickson心水│「勤德天下」前仗水准高

近期赛事常见大冷门走入三甲，极可能因为开季后连场交出成绩的马匹已评分饱和，或者搏得太多，于是第二梯队开始突袭，投注时要多留意评分减至有利水平之马。

第四场「勤德天下」今季开始在港上阵，虽然三仗未上名，但在200场次得第五，该役牠初跑千四，遇上不利追赶的场合，最终只输给「做好自己」两个多马位，而同场「金多囍」和「岚臣」及后都能赢马，伸算「勤德天下」应该不差。上仗再战千四，直路沿内栏场地追赶，左塞右塞未能发挥，今次卷土重来可跟进。

第十一场「天福」前仗出争千四，该役交出追劲之马接战都提升名次，当中「丰辰」再出两战获冠季各一。「天福」上仗增程表现一般，今次回师千四随时回马枪！

第四场：9勤德天下

第十一场：9天福