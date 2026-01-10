甜甜小记│「包装战仕」初出挑战田草千八

「包装」系马主李运强一家人多年来持续引入不少良驹来港，对香港赛马运动向来十分支持。李运强的儿子李文斌个人名下的「包装战仕」将在明日沙田赛事初次登场，角逐第九场三班千八米，在香港首战即挑战田草千八米，部署特别。

就此小记访问「包装」系马主李文斌，他说：「『包装战仕』来港前，在爱尔兰初出首战也是跑千八米，故此安排马儿今场直接跑千八米。『包装战仕』状态约七成，今场在港初出，我抱观望态度。此马最近两课试闸走势不错，希望跑近。」同系马「包装旋风」则出争第六场，力争佳绩。

陈嘉甜