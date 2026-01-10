Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│铁三角固若金汤

更新时间：00:15 2026-01-10
发布时间：00:15 2026-01-10

前三届香港马王「金鎗六十」 的马主陈家梁，近日有新马到港，正是烙号L306的爱尔兰PPG；由于此马没有交予「金鎗」铁三角之一的吕健威训练，反而交予方嘉柏主理，陈家梁与威哥关系生变的传闻甚嚣尘上，而陈家梁有份的团体马「笑傲江湖」则一直隶属吕厩。

早前外间有指，由于「金鎗武士」及「金鎗大侠」未能延续佳绩，后驹更加未跑过便退役，因此陈家梁改为支持方嘉柏。对于与威哥不和传闻，陈家梁一笑置之，也耐心向小记讲解：「其实真是威哥（吕健威）爆仓，所以收唔到。威哥太好人，不好意思开口叫马主把旗下马转仓或退役；而我当然也不会迫威哥一定要收我的新马。事实上，我自己及团体未来将都会有新马陆续到港，届时都需要和更多马房合作，威哥也不可能只招呼我的旗下马。」

陈家梁、吕健威和何泽尧这个华人铁三角组合，合作「金鎗六十」取得空前成功，牠是本港赛马史上唯一的三届马王，也是本港赢得最多头马的良驹。「金鎗」铁三角取得辉煌成就，关系同样固若金汤；就小记所知，陈家梁、威哥及何泽尧彼此互信，且极有默契，毋须多言已知彼此想法，一切尽在不言中。「早前有报道指我因为『金鎗大侠』未出赛便要退役，所以与威哥关系生变，所以今次我的新马『金鎗宝驹』（L306)才交由方嘉柏训练，这根本这不是事实。不过，之前我选择不作任何回应，全因这个圈子向来少讲为妙，以免传出更多不实谣言。」陈家梁续说。

陈嘉甜

