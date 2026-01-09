希威森早前连赢三个赛马日后，于刚周三谷中夜赛交白卷，未能延续胜缆，幸好周日沙田赛事，其八匹坐骑不乏实力马，有望再度取得头马进帐。他昨晨收操时透露，对「迅意」和「高高至高」的机会最感乐观。

「迅意」今季四岁步入成熟期，所以跑过两场热身后，上场便交出接近表现。

韦厩「迅意」上仗在田草千二米后上跑第四，明显较前进步，周日再伙拍希威森上阵，骑者说：「『迅意』今季四岁步入成熟期，所以跑过两场热身后，上场便交出接近表现。赛后牠操练正常，状态和成熟程度都应续有进展，今次再跑同程，对手实力并非太强，倘若牠维持进步并跑出应有水准，已有足够条件走入前列，甚至争取胜利。」

希威森指「高高至高」(图) 目前进度良好，跑千六米定合适，只要体力及时回复，便有望杀入战团，争取最佳位置。

廖厩「高高至高」上周日于田草千六米跑第三后，周日匆匆再战同程，初接手的希威森表示马匹上仗只落后于头马「开心勇驹」两个半马位，表现不差，惟今次跑四岁条件限制赛，跟多匹实力甚强的同龄质新马同场，争胜难度不低。不过，希威森指「高高至高」目前进度良好，跑千六米定合适，只要体力及时回复，便有望杀入战团，争取最佳位置。

特约记者：文杰