甜甜小记│黄嘉雯美貌与知识并重

名家专栏
更新时间：01:00 2026-01-08 HKT
发布时间：01:00 2026-01-08 HKT

香港赛马已有逾百年历史，虽然历史悠久，但一直不乏年轻一代参与，圈中更有不少年轻马主。由资深练马师徐雨石训练的「丞匡掠影」及「飞马座」，团体马主成员当中便包括2019年港姐冠军黄嘉雯（Carmaney）；香港赛马正正需要更多年轻马主加入，推动赛马年轻化，令此项传统运动得以传承。

港姐冠军黄嘉雯（图）是圈中年轻一代马主，她与一班志同道合热爱赛马的年轻朋友包括「陶梦成真」马主陶桦玮和其太太陈绮翘、陈思浩、陈艳燕等组成奖金猎人团体，养有「飞马座」；另外，黄嘉雯也养有团体马「丞匡掠影」。

小记访问靓女马主黄嘉雯，她对赛马的热诚源于马术。黄嘉雯说：「我曾经学习骑马，一直对马术运动深感兴趣。我的一些好朋友例如陶生（陶桦玮）等都是马主，于是便加入成为马主一分子。这次养马体验，令我发现养马其实有许多东西需要学习，这是一个良好的契机，给予我一个很好的学习机会，去深入了解马匹，包括如何拣选一匹马的知识等，而马匹的脾性又各有不同。」

「自从做了马主之后，我学习到不少有关赛马和养马的知识，之前我从未接触过；而在学习的过程中，又发掘到不少乐趣，令我乐在其中。日后我会加倍努力，希望将来有机会以个人名义养马。」黄嘉雯续说。

对于不少马主来说，赛马是一项理想的社交活动，「飞马座」出赛时，小记都见到陶桦玮和其太太与黄嘉雯等一班马主团体成员抽空入场，一起为爱驹打气，亲身感受赛事的刺激，这也是赛马其中吸引之处呢！

（相片来源：马主提供）

陈嘉甜

