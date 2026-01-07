廖事如神│「自动自觉」全面进步

早前传出「祝愿」将配巴度出战董事杯，霍宏声又失一驹帅权。声仔年仅廿四岁，在港不知不觉已度过四个寒暑，今季接连失去多驹帅权，无疑打击甚大。但强如潘顿初来港时亦饱经挫折，希望声仔能尽早振作，自强不息。

四班千二拆三组，第二场中，「自动自觉」较可靠。诚然155场次的赢马水准未必太高，但这匹北半球马刚转四岁愈趋成熟，而开斋后状态未有回落之余更有进展，体重不跌反升愈见身壮，相信已全面上轨道，有望稳步上扬，今仗强配潘顿兼排黄金一档，值得睇高。「天下宠儿」能力大致见尽，但至少今季成绩回稳，评分逐渐回落兼排二档，可争位置。「翠湖烈风」季内初出赢得出色，上场受制大外档而追不及，今续排外档，望巴度能把握发力点。「电玩精英」重投韦厩状能已及水准，评分处新低防反弹。

第八场三班千二。伍厩「太子」今季出道已能于此程跑近，暂时缺点为前速较慢，导致时常姗姗来迟，上仗配纪仁安一役，此问题表露无遗，惟今次赛前再试大闸的走势不俗，相信艾兆礼已熟习马性，只要能把握头段，有望取得在港首捷。「椒椒醒」上季于同程豪取三捷，虽直路上常出错脚，但近来此毛病得以改善，现时评分确未算有利，但论准绳度居此仍有力一争。「撼天铁翼」早前验出心律不正，但休息一段时间后，复操表现无走样，以现时评分加体力优势可跑近。「好节拍」健康重拾正轨，今仗有进步空间的对手不多，亦要提防。

廖浩贤精选

第二场 3 自动自觉 6 天下宠儿

7 翠湖烈风 11 电玩精英

第八场 9 太子 2 椒椒醒

3 撼天铁翼 12 好节拍