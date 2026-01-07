Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼蔡约翰

更新时间：02:00 2026-01-07 HKT
发布时间：02:00 2026-01-07 HKT

近三次赛事打叠跑沙田，无独有偶，封王练马师都是埋单30分，成绩毫无特别，尤其近两次皆跑十一场，计水准甚至偏低！但无论如何，蔡约翰踏入新年即回勇是事实，佢连续两期起孖兼封王，终于回复大仓本色，马房攻势方兴未艾，估计应续有下文。

今期蔡约翰出马七匹，特点是多驹赛绩都有谷草根据，既然认定蔡厩马全面复苏，就算佢谷草封王机率稍低，若换来合理赔率的话，仍有可博之道。进取一点，可留至第五场赛前才落注走地盘，有望得到更佳分头。

重点争分马方面，「先到先得」季内六战得2P，似乎里程见尽，不过077场次际遇差、173场次蚀步速、214场次对手水准偏高，今次回配艾道拿，希望有最佳发挥。「魅力宝驹」上季尾跑田草连番上名，今季则多数在谷草搏杀，不断降低难度，今次更瞄准水准最低的谷草一千，信佢求交代心意。「有财有势」擅长斗后劲，吼A栏而临是善意部署，近两季胜后再出都打叠向好，今次可再跟进。

目标：蔡约翰

赔率：10

全日恶马 第五场：先到先得

练马师王最佳投注时机：第五场前

