亨利拆局│练马师王吼蔡约翰
更新时间：02:00 2026-01-07 HKT
发布时间：02:00 2026-01-07 HKT
发布时间：02:00 2026-01-07 HKT
近三次赛事打叠跑沙田，无独有偶，封王练马师都是埋单30分，成绩毫无特别，尤其近两次皆跑十一场，计水准甚至偏低！但无论如何，蔡约翰踏入新年即回勇是事实，佢连续两期起孖兼封王，终于回复大仓本色，马房攻势方兴未艾，估计应续有下文。
今期蔡约翰出马七匹，特点是多驹赛绩都有谷草根据，既然认定蔡厩马全面复苏，就算佢谷草封王机率稍低，若换来合理赔率的话，仍有可博之道。进取一点，可留至第五场赛前才落注走地盘，有望得到更佳分头。
重点争分马方面，「先到先得」季内六战得2P，似乎里程见尽，不过077场次际遇差、173场次蚀步速、214场次对手水准偏高，今次回配艾道拿，希望有最佳发挥。「魅力宝驹」上季尾跑田草连番上名，今季则多数在谷草搏杀，不断降低难度，今次更瞄准水准最低的谷草一千，信佢求交代心意。「有财有势」擅长斗后劲，吼A栏而临是善意部署，近两季胜后再出都打叠向好，今次可再跟进。
目标：蔡约翰
赔率：10
全日恶马 第五场：先到先得
练马师王最佳投注时机：第五场前
最Hit
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
2026-01-05 19:30 HKT
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
2026-01-05 17:45 HKT