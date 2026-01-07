Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「泰泰精神」转场出击

更新时间：02:00 2026-01-07 HKT
发布时间：02:00 2026-01-07 HKT

十三届冠军练马师蔡约翰，一贯训练马匹手法不会太急进，战马在阵上一经跑起状态，就算你觉得匹马尽尽哋时，佢又会再进步，正是其厉害之处；例子包括今晚有份上阵的「有财有势」，或者香港短途锦标跑获亚军的「精算暴雪」及新胜的「星际快车」等。

翻查纪录，近七季蔡厩一月份赢马普遍有八场，最好可以赢够十七场；当中2019/20马季，蔡厩总头马数字只得46场，但该季一月份都有五场头马落袋，足见练者出击手法未有太大改变。而2026年一月暂时只跑过两期赛事，蔡神仙已取四场头马，相信攻势未有咁快停下来。

今晚都敲一匹蔡厩马，就系第八场「泰泰精神」，同场「凯旋升」上仗虽赢三班谷草千二米同程，但今仗排档差，且上仗不少蹄下败将再出成绩一般，加磅后考验大增；其余「椒椒醒」及「撼天铁翼」都有评分摸顶之感。

虽然「泰泰精神」无三班谷草千二赛绩，但近仗一再面对田草较强对手也能冲近，转场而临对手减弱，而且负磅较轻的牠亦不用怀疑谷草能力，四档起步如咬到中前位置，力足在此争胜。


波仔灵活玩过关提供：

第一场 Q/PQ    3 胆拖 2 9 12
第三场 二重彩    12复式胆拖 2 3 4 7
第八场 WP    11
混合过关三串七    共188注

