祖马龙心水│「天下宠儿」信自己

名家专栏
更新时间：19:12 2026-01-06 HKT
发布时间：19:12 2026-01-06 HKT

祖马龙察觉，身边不少朋友都有研究临场票数。事实上，落飞现象确实非常神奇，当大家公务繁忙嘅时候，连Lunch Time都只够时间食快餐，杯奶茶仲未饮完，就要赶返公司继续工作，繁忙嘅生活里面，总要有啲亮点。无咩时间刨马、但又好钟意赌马嘅朋友，留意票数异动就好似去餐厅食套餐，只要拣选中餐或西餐，跟饭或跟薯条，成个投注程序标准化，总之按照大户动向行事，大脑便会减少许多无谓杂念，虽然唔一定中，但好似有啲参考，畀大家多一个Second Opinion。虽然祖马龙都会望下飞数，但呢个世界又好难完全信飞，因为从沙圈智慧领略到「眼见为实」才是真理。

「天下宠儿」上次出赛，祖马龙亲眼与亲身喺现场睇佢行圈。呢匹马走来均速、段段有力，今场档位内移，对手又换过一批，信佢嘅同时，亦相信自己对眼，预计应可坐位望赢，尤其今场对手各有疑点，相比之下佢就更加突出。配脚方面，「福星小子」、「自动自觉」与「锐高」都系范围。

第二场    6    天下宠儿    3    自动自觉    9    福星小子
第五场    9    巴闭佬    3    坚闯    11    翠儿威威

