Ian心水│「莲冠皇」三甲稳健

第八场「太子」在港四战表现愈见进步，前仗跑谷草千二米仅以个多马位不敌「友爱心得」，上仗转战田草千二米改配纪仁安却起步失机，末段又未能望空，败绩不能作准。今仗回师曾跑近的谷草千二米，并再由艾兆礼策骑，值得多加注视。对手方面，「精彩骏将」今季休出即以佳势胜出，上仗升班排外档，末段仍收复不少失地而得第四，今仗档位转佳，应可再次构成威胁。此外，「泰泰精神」上季两捷，升上三班后虽未能更进一步，却所负不远，今仗负磅仍轻，若际遇理想也可跑得接近。至于初出马「飞跃星伴」，试闸走势不俗，可作大彩池配脚。

第九场「莲冠皇」今季四战取得一冠三位，上仗受制于外档，末段奋战仅不敌「膨才」，表现亦佳，今仗对手非强，三甲稳健。对手方面，「相映红」上仗一放到底，末段斗心尽现，质新马里程未尽，改配纪仁安亦合适，乃前驹劲敌。此外，「一定掂」上季曾在三班走近，若能发挥今季赢马水准，亦可一争。

第八场 9 太子 10 精彩骏将 5 飞跃星伴

第九场 3 莲冠皇 7 相映红 11 一定掂