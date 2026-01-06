Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「莲冠皇」三甲稳健

名家专栏
更新时间：19:10 2026-01-06 HKT
发布时间：19:10 2026-01-06 HKT

第八场「太子」在港四战表现愈见进步，前仗跑谷草千二米仅以个多马位不敌「友爱心得」，上仗转战田草千二米改配纪仁安却起步失机，末段又未能望空，败绩不能作准。今仗回师曾跑近的谷草千二米，并再由艾兆礼策骑，值得多加注视。对手方面，「精彩骏将」今季休出即以佳势胜出，上仗升班排外档，末段仍收复不少失地而得第四，今仗档位转佳，应可再次构成威胁。此外，「泰泰精神」上季两捷，升上三班后虽未能更进一步，却所负不远，今仗负磅仍轻，若际遇理想也可跑得接近。至于初出马「飞跃星伴」，试闸走势不俗，可作大彩池配脚。

第九场「莲冠皇」今季四战取得一冠三位，上仗受制于外档，末段奋战仅不敌「膨才」，表现亦佳，今仗对手非强，三甲稳健。对手方面，「相映红」上仗一放到底，末段斗心尽现，质新马里程未尽，改配纪仁安亦合适，乃前驹劲敌。此外，「一定掂」上季曾在三班走近，若能发挥今季赢马水准，亦可一争。

第八场    9    太子    10    精彩骏将    5    飞跃星伴
第九场    3    莲冠皇    7    相映红    11    一定掂

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
7小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
23小时前
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
6小时前
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
陈庭欣豪宅降格搬蜗居 《东周刊》独家直击与杨振源分手后生活 惊爆与TVB男主持过从甚密
即时娱乐
9小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
23小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
2小时前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
22小时前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
22小时前
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
90年代影坛花旦亲揭消失之谜 身份难被认同患一病 曾恨结婚却被旧爱家人重话所伤决不嫁人
影视圈
10小时前