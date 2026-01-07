马观微全日心水│鹏志顿遂「步风雷」
伍鹏志马房的四岁纽西兰马「步风雷」，落到五班作赛，多次在恶劣形势下仅败。今仗，列阵第一场五班谷草千八米，排中内档，可望在潘顿胯下打破闷局。
「步风雷」季内曾两度出战五班谷草千八米，十月八日一役，排八档，阵上一再受阻之下，颈位不敌排中内档、沿途走位理想得多的「客家之光」。「客家之光」随后升上四班跑胜程能大胜对手，由此可知「步风雷」的分量。
十二月三日，「步风雷」再临谷草千八米，本可收复失地，可惜排最外档，沿途留得较后又蚀位多，兼碰上慢步速，结果后上仅负颈位给孭少三磅、赛后升上四班的「泷泽飞驹」而已。
上仗，「步风雷」角逐谷草二千二百米，虽然排外档、阵上走位差，末段仍能走得接近跑第三，状态保持良好。今仗重回谷草千八米，档位内移至五档，值得看高一线。
马观微
