Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│鹏志顿遂「步风雷」

名家专栏
更新时间：01:00 2026-01-07 HKT
发布时间：01:00 2026-01-07 HKT

伍鹏志马房的四岁纽西兰马「步风雷」，落到五班作赛，多次在恶劣形势下仅败。今仗，列阵第一场五班谷草千八米，排中内档，可望在潘顿胯下打破闷局。

「步风雷」季内曾两度出战五班谷草千八米，十月八日一役，排八档，阵上一再受阻之下，颈位不敌排中内档、沿途走位理想得多的「客家之光」。「客家之光」随后升上四班跑胜程能大胜对手，由此可知「步风雷」的分量。

十二月三日，「步风雷」再临谷草千八米，本可收复失地，可惜排最外档，沿途留得较后又蚀位多，兼碰上慢步速，结果后上仅负颈位给孭少三磅、赛后升上四班的「泷泽飞驹」而已。

上仗，「步风雷」角逐谷草二千二百米，虽然排外档、阵上走位差，末段仍能走得接近跑第三，状态保持良好。今仗重回谷草千八米，档位内移至五档，值得看高一线。

马观微

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
8小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
13小时前
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
3小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
社会
3小时前
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
12小时前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
01:24
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
7小时前
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
前《爱回家》性感人妻自揭身体出问题 两大主要部位受伤达严重程度 曾因「太暴露」反击网民
影视圈
8小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
2026-01-05 19:33 HKT