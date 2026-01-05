Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│潘顿幸福的烦恼

名家专栏
更新时间：14:45 2026-01-05 HKT
发布时间：14:45 2026-01-05 HKT

上周末（1月3日）是潘顿43岁生日，香港马王「嘉应高升」马主梁锡光和其好朋友「遨游气泡」马主程志辉、程俊华两父子率先在前一晚为寿星公庆祝，潘顿兴高采烈切蛋糕后，把相关相片分享到其社交平台，并写上自己度过开心的一晚。
 
昨日沙田赛事，潘顿凭「睿盛人生」和「乐胜天下」起孖，而「乐胜天下」马主之一是「遨游」系程志辉，在赛马世界中，往往有如此巧合事情发生呢。早一两季，我们一班马经传媒常常追问潘顿，究竟何时退休，近年我们一班记者行家已经减少相关的提问，因为大家都觉得，一日有「嘉应高升」和「遨游气泡」仍在服役，潘顿都唔舍得退休呢。
 
另外，潘顿昨日为伍厩的「睿盛人生」赢马，伍鹏志受访时表示「睿盛人生」是目前评分甚高的四岁马，下仗跑香港经典一哩赛具优势，但伍鹏志直言潘顿请他给多一点时间考虑，仍然未落实是否拣骑「睿盛人生」。除了「睿盛人生」，潘顿还有机会拣骑「美丽星辰」，「白鹭金刚」、「小鸟天堂」，这个是幸福的烦恼。据悉，暂时听闻潘顿伙拍「美丽星辰」跑香港经典一哩赛的机会稍秤高一点，当然现阶段，潘顿仍然在考虑中，拭目以待。至于上届香港打吡，由「百贺飞驹」配韦纪力爆大冷胜出，可见在赛马世界，存在许多变数，这也是赛马运动吸引之处。

陈嘉甜

