廖事如神│「细水长流」润泽田草

「好运一月一」赛马日不乏冷门头马，扒冷马迷应颇有斩获。但留意当日场地偏差明显，前领马甚具优势，即使二千米长途赛事，「耀昌胜世」仍能一放到底。练马师叶楚航赛后表示赚了形势，大家日后要小心解读赛绩。

第三场四班泥地千二米，不少参战马均无泥赛根据，「大番薯」则于同程打叠两W。翻查十月三十日全泥赛，跑道较利后上马，全晚仅「大番薯」及「新意马」能靠前置直奔终点，而后来都能再添头马，证明当晚要克服场地形势赢马不容易。「大番薯」上仗升班再以前置跑法赢马，姿态及时间亦佳，今场遇上拆组而对手水准尔尔，有望三连捷。「星火燎原」亦曾多捷于同程，再遇「大番薯」而磅位拉近，纵评分稍为高仍有望反先。「超霸胜」数季前曾于二班同程入Q，评分处新低续博反弹。「砂浆麒星」投东厩后操练完整，目前似乎跑千二米更合。

第六场四班千四米，「细水长流」谷中初出已入Q，虽然水准平平，但绝非易事，其后再战同程败于超班马「臻至辰」蹄下，但仍造出全场第二快末段。蔡约翰是次安排转战田草，对此匹大吨位马应更合，近来操练无大转变，状态稳步上扬，有望开斋。

「红衣醒目」上季出道第二场已赢马，但抽档运差得惊人，连续六场草赛均排双位数档位，上场转战泥赛验出气管多血及擦伤，是次回师草地初配潘顿，绝对可争。「龙傲绫罗」今季两度展现凌厉后劲跑近，增程未可忽视。「心雄雄」排三档必定把握机会。

廖浩贤精选

第三场 6 大番薯 1 星火燎原

3 超霸胜 10 砂浆麒星

第六场 4 细水长流 2 红衣醒目

10 龙傲绫罗 11 心雄雄

