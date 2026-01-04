波仔至醒灵活玩│「花果猴王」泥地变身

是日沙田跑八草三泥，但泥地跑道或会跟上一次的偏差大大不同，因此不少一早买定过关的马迷，可能会放弃几场泥地赛。不过，官方公布了12月29日曾在泥地跑道铺上松皮屑及粉沙，睇番今季第一次同样翻土工程后的10月30晚全泥夜赛，场地偏慢有得追，之后11月15日及30日相若工程后的泥地千二及一哩都非一面倒利放头，也有后上马胜出。

最近一次泥地赛为12月27日，赛前并无公布任何翻土工程，查当日三场泥地头马，均属沿途带放的一驹，所以估计加入了松皮屑的泥地跑道，偏差会倾向正常。

第四场东厩的「花果猴王」对上一次跑四班泥地赛为上季540场次，该场早段步速快，末段亦比标准时间快，结构甚好；同场的「扶摇势劲」、「表之星河」、「星火燎原」及「日日奖」之后均可取得头马，足见赛事水准之高。当时评59分负132磅的「花果猴王」，于中后位置追近跑获殿军，已反映其泥地战斗力颇强。

上仗「花果猴王」季内复出，于慢步速赛事热身后，随即复操兼报名上阵，相信健康已无大碍，如今重返赢马路程泥地千二米只负中磅，提防变身。

波仔灵活玩过关提供：

第四场 WP 9

第六场 Q/PQ 2胆拖 3 4 10 11 14

第七场 WP 8 9对碰

混合过关三串七 共164注

