亨利拆局│练马师王吼罗富全

名家专栏
更新时间：02:00 2026-01-04 HKT
发布时间：02:00 2026-01-04 HKT

上期踏入新一年，蔡约翰即起孖兼封王，似乎马房攻势已揭开序幕，不排除好戏陆续有来。不过话分两头，上日佢出马八匹获2冠1亚，埋单得30分，表现其实未符预期，能够封王只因对手成绩更差而已。

今期赛事又跑十一场，牌面上希斯出马十二匹最养眼，其次蔡约翰出九匹亦阵容似样，但计派兵数量，廖、方、东、巫、姚、文、郑、罗也各有七、八驹列阵，都有充够筹码加入战圈。今次我拣罗富全，因为见佢有两驹配潘顿，感觉似变倍器，估计另有厩侣配合出击，希望想法正确。

重点争分马方面，「忠诚明驹」前仗初出虽然三甲不入，但临门成为大热，已反映幕后自视极高，结果上仗增程即提升名次，今次排一档得形势配合，应可再进一步。「骏马之星」近仗跑法时前时后，已有试马手影，上仗更刻意三叠转弯，今次排靓档可见真章。「红衣醒目」跑田草常排外档，今次抽七档已算很好，潘顿操刀有望抢到二叠，应会尽力而为。

目标：罗富全

赔率：3.6

全日恶马 第十场：忠诚明驹

练马师王最佳投注时机：第一场前

