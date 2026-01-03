祖马龙心水│「威武年代」届时交代

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

刚过去元旦赛日颇多爆冷，好多人都感慨，其实赌马从来无容易过，不过重赏之下必有勇夫。睇番当日多场热倒冷爆，今次赛事或者亦唔例外。技术层面上，第五场有较多马匹可以划走，范围似系来来去去得几匹，但边匹会跑出又系另一个议题。

「威武年代」预计有机会贴栏，假如照着剧本编写的话，佢应会单骑领放，呢场又无子弹快马，感觉实食无黐牙；「冲上云霄」潘顿仍然唔放手，祖马龙决定畀多次机会；另外「超开心」大幅进步，呢场偷鸡理由充分。

第五场：3威武年代、2冲上云霄、13超开心
第六场：2红衣醒目、11心雄雄、4细水长流
 

