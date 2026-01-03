Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「颜色之皇」越级照赢

名家专栏
更新时间：18:47 2026-01-03 HKT
发布时间：18:47 2026-01-03 HKT

游达荣上季首季在港从练，即取得三十六场头马，表现颇佳，现时更一跃成为最受马主欢迎的马房之一，坐拥超过六十匹马。虽然今季他是最迟开斋的练马师，不过近两个月急起直追，十一月七捷，十二月亦四捷，近期一些质新分子如「首骏」、「马凤凰」与「佳登」等亦有接近演出。练者向来不会过早催逼马匹，反而让牠们有足够时间适应环境和成长，这或许是他成功的关键。

今次游厩派四驹列阵，第三场「马上盈」上季八战全败，却曾在三班田草千二米闯入冷脚，仅负于「膨才」而击败「饮杯」、「星价」与二班头马「风再起时」，赛事水准颇高。自该仗入位后，其进度徘徊不前，但尽管转至新马房后四战仍未上名，但走势却不太差。此驹来港前最后一役，在邓多克胜出一千米胶沙地两岁马定磅赛，今仗有「大番薯」及「精益大师」等驹领放，步速应不太慢，形势对牠颇为有利，值得留意。

第八场「颜色之皇」季内首两战在谷草短途跑获亚军后，上仗转争田草直路赛即以凌厉后劲击败「翠红」及「水晶酒杯」等驹，其后便一直休战至今。今仗牠将首度挑战级际赛，对手与二班赛当然截然不同，但牠仍未见底，力足言胜。对手方面，「魔术控制」向来以直路赛最首本，上仗首次在千二米上名，证明目前状态不俗，当然不能忽视。此外，「美丽第一」今季整体演出甚普通，但班底最高，也可作为配脚。

第三场：4马上盈、12后无来者、1星火燎原
第八场：6颜色之皇、4魔术控制、1美丽第一

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
6小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
8小时前
委内瑞拉首都传爆炸声 美媒指特朗普下令空袭
00:16
空袭委内瑞拉｜【持续更新】特朗普下令轰国防部、军用机场等 首轮攻击约1小时
即时国际
36分钟前
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
01:22
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
影视圈
9小时前
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
5小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
委内瑞拉空袭︱特朗普：总统马杜罗夫妇已被擒
空袭委内瑞拉︱特朗普称已抓获马杜罗夫妇 消息：将在美国接受刑事审判
即时国际
1小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
时事热话
7小时前