Ian心水│「颜色之皇」越级照赢

游达荣上季首季在港从练，即取得三十六场头马，表现颇佳，现时更一跃成为最受马主欢迎的马房之一，坐拥超过六十匹马。虽然今季他是最迟开斋的练马师，不过近两个月急起直追，十一月七捷，十二月亦四捷，近期一些质新分子如「首骏」、「马凤凰」与「佳登」等亦有接近演出。练者向来不会过早催逼马匹，反而让牠们有足够时间适应环境和成长，这或许是他成功的关键。

今次游厩派四驹列阵，第三场「马上盈」上季八战全败，却曾在三班田草千二米闯入冷脚，仅负于「膨才」而击败「饮杯」、「星价」与二班头马「风再起时」，赛事水准颇高。自该仗入位后，其进度徘徊不前，但尽管转至新马房后四战仍未上名，但走势却不太差。此驹来港前最后一役，在邓多克胜出一千米胶沙地两岁马定磅赛，今仗有「大番薯」及「精益大师」等驹领放，步速应不太慢，形势对牠颇为有利，值得留意。

第八场「颜色之皇」季内首两战在谷草短途跑获亚军后，上仗转争田草直路赛即以凌厉后劲击败「翠红」及「水晶酒杯」等驹，其后便一直休战至今。今仗牠将首度挑战级际赛，对手与二班赛当然截然不同，但牠仍未见底，力足言胜。对手方面，「魔术控制」向来以直路赛最首本，上仗首次在千二米上名，证明目前状态不俗，当然不能忽视。此外，「美丽第一」今季整体演出甚普通，但班底最高，也可作为配脚。

第三场：4马上盈、12后无来者、1星火燎原

第八场：6颜色之皇、4魔术控制、1美丽第一