Dickson心水│「籐王驹」揾潘顿补中

更新时间：18:36 2026-01-03 HKT
发布时间：18:36 2026-01-03 HKT

刚刚元旦赛事的场地偏差极大，抄外叠冲刺的骑师要推到尽，马儿才追少少。遇上这类偏差，当日买了后上马必叫苦连天，但却是做功课的好时机，因为在不利场地也交出追劲的马，他日必有回报。今期沙田上演八草三泥，草地采用C跑道，由于连续两期跑沙田，料场地会与上次完全相反，宜留意外叠冲刺之马。

第一场五班草地千四米，「籐王驹」上仗落班配杜苑欣，偏偏遇上不利追赶场合，但仍交出追劲获亚，今次虽然没有杜苑欣帮忙，但找来一哥潘顿执缰，既然同样后上的「铁甲骕龙」已于元旦补中，相信「籐王驹」亦可赢马交代。

第六场四班草地1400米，「心雄雄」上仗与「一世美丽」一同追入三甲，后驹接战补中，「心雄雄」可信。

第一场：1籐王驹
第六场：11心雄雄

