甜甜小记│「幸运派彩」全力争分

刚周四沙田元旦日赛事，「醒目高球」赢马，马主黄士心邀请好友郑则然一起拉头马，分享喜悦。郑则然的「幸运派彩」明日将出争第十一场三班千六米，说不定郑则然拉完头马后，把好运带给爱驹。

小记日前访问郑则然，他对「幸运派彩」今场有一定憧憬，他说：「『幸运派彩』近期状态很弗，牠目前四岁，我当然希望牠能参与四岁马系列赛，当务之急是要全力争分。『幸运派彩』在港11场全由奥尔民策骑，因为此马在外地曾由他建功。奥尔民在澳洲策骑时，我们彼此已认识。奥尔民渴望能在香港长期策骑，我支持他。」马会日前公布奥尔民获续牌至季尾，相信郑则然也替对方高兴。

陈嘉甜