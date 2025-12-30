Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「龙又生」评分着数

名家专栏
更新时间：02:00 2026-01-01 HKT
发布时间：02:00 2026-01-01 HKT

Happy New Year！先祝各位《星岛马讯》读者新年进步，好多朋友仔提及马场只有锦上添花，没有雪中送炭。不过，记忆中远至十七年前马伟昌凭「竞骏精英」开斋；六年前希威森苦战数月后凭「兴尔」于年尾前打开胜门；上季贺铭年骑「精算暴雪」都收到圣诞礼物，可见马圈还是有一定的人情味。

拜读同文《马圈快讯》，潘大卫早前曾往宝莲寺拜神祈求转个好运；而笔者今战亦喜欢其第一场的坐骑「龙又生」，牠过往在阵中亦有不俗走势。

上季685场次，「龙又生」负一二一磅出战四班千四米，稍蚀步速下可紧咬刚于四班赢马的「巧眼光」到终点；邻近的「川河首驹」之后取一胜三位，反映赛事水准不俗。前仗出战五班谷草一哩，抄五叠出弯仍可贴近季内赛绩不俗的「无极勇将」及「快乐老挝」，而身旁同样力追的「禾道威」最近已补中，反映「龙又生」在现评分相当着数。

上仗续跑谷草一哩，「龙又生」入直路前曾受阻，直路仍有力追近主马群，反映状态仍对办，今仗前刻意到从化数天，似乎厩主都想让马儿增添新鲜感；转战田草千六米排六档起步，且看能否与潘大卫齐齐取得在港首胜。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 PQ    9 胆拖 3 8 10 13
第三场 Q/PQ    6 胆拖 2 3 5 7
第十一场 WP    2
混合过关三串七    共134注

