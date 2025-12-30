马观微全日心水│ 布好局 就「晒冷」
更新时间：01:00 2026-01-01 HKT
发布时间：01:00 2026-01-01 HKT
发布时间：01:00 2026-01-01 HKT
廖康铭马房的澳洲自购马「晒冷」，上季尾征战至今，虽仍未能取得头马，但已持续多次有出色表现。今仗列阵第十一场三班田草千二米，易配布文，排四档，可望敲响胜利之门。
「晒冷」在开锣日角逐三班田草千二米，未能交出上季水准，赛后被发现心跳率不正常。十月初再战同程，其作战状态提升，只是不敌赛后升上二班的「灯胆将军」。两个礼拜后卷土重来，能取得一席接近的第三名，头马「表之星河」升班再下一城，亚军「天赐喜」再出即补中，由此可知「晒冷」在评分上有优势，健康亦趋稳定。
十一月九日，「晒冷」季内第四次角逐田草千二米，可惜排在第十二档，早段由外切入抢放，在过早过急用力之下，末段仍能在当日欠佳的内栏场地上力保三甲一席，表现并不失色。赛后有超过个半月的时间回气及再作打磨，今仗档位内移，阵上走位会比上仗理想，将能尽展所长。
马观微
