祖马龙心水│「侦探传奇」元旦响头炮

名家专栏
更新时间：18:46 2025-12-31 HKT
发布时间：18:46 2025-12-31 HKT

祖马龙今季较少品题初出马，因为季初至今，值得推介嘅质新马唔多，去到季中终于揾到宝，今次尾场嘅「侦探传奇」或有机会响头炮！

留意「侦探传奇」最近两课大闸，走势都予人火喷喷嘅感觉，呢种有状态嘅捉唔住，相对抢口难留嘅捉唔住，乃系两码子观感。即使今次排十三档，鞍上人亦系发挥水准唔稳定嘅巴度，祖马龙只会轻注独赢，考验一下自己嘅眼光。

初出马有太多嘢要估，由于底牌未揭，今次赔率一定好分，若果下仗才跟进，就会少咗投注上嘅呢个Premium。现时距离四岁系列赛时间无多，要把握机会尽力抢分，现阶段所有四岁马嘅马主，都会希望爱驹可以参与打吡大赛，相信呢个团体都唔例外，尤其佢哋养到匹好马。

第七场：6黄金骑士、2准辉煌、3森林之王
第十一场：9侦探传奇、2晒冷、1线路满贯

