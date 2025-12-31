Ian心水│「肥仔精神」回勇巫敌手

巫伟杰开仓以来成绩稳健，从练第二季即凭「和平波」攻下三级赛狮子山锦标，今季暂得十五场头马，排名练马师榜第六位。今期出马十匹，部分参战马近况颇佳，值得多加留意，也可作为练马师王的投注对象。

第一场「肥仔精神」在港十七战一胜，整体成绩令人失望，不过上季赢马一役，沿途被逼在外叠竞跑，直路上又持续内闪，最终仍能击败「武林至尊」、「美丽多盈」和「富裕君子」等驹，表现出色。这匹四岁马最近试闸走势一气呵成，状态已回勇，而牠近两仗均受制于外档而未能构成威胁，今仗回师赢马途程，若早段能及时取得遮挡，有望重开胜门。对手方面，「发光发亮」上季524场次跑四班田草千四米，仅负于「绿野飞驰」及「火焰闪烁」得殿军，赛事水准甚高，其后也曾在四班田草千二米后上追入位，竞赛能力不俗，今季降至五班后三战俱负，但上仗末段有追势，本身母系有长力，今仗增程跑千六米应合适，不能忽视。此外，「龙又生」质素平庸，但近两仗走势接近，今次由冷人潘大卫主辔，冷上加冷，值得加入考虑。

第二场「喵喵怪」上季一出即胜，翌仗仅以个多马位不敌「骏步腾飞」，却能击败「英勇快车」及「佳运发」，现居四班当然有利，前仗加配鼻箍，角逐四班谷草千二米能击退「官金骐」取得久违了的胜利，上仗力拼仅不敌沿栏占场地之利的「福星小子」而屈居亚军，表现仍佳，今仗对手非强，实属马胆之材。

第一场：2肥仔精神、7发光发亮、9龙又生

第二场：1喵喵怪、8贤者威枫、10勇敢孖宝