Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「活力拍档」试准出冷

名家专栏
更新时间：18:40 2025-12-31 HKT
发布时间：18:40 2025-12-31 HKT

今日是2026年第一个赛马日，祝各位马迷新一年旗开得胜。过去几年每逢1月1，总会见到各大马房安排擂台马上阵，务求赢马抢开门红，然而今期赛事却见不到这类又热又稳阵之马，难道要爆冷？
第四场四班1200米，「活力拍档」上仗初出，后上马却遇上不利外叠场地的偏差，但其冲刺力极强，与「新力骄」拍住冲上来时，追势明显较好，最后获得季军，吸收了一场赛事经验，相信今次有更佳演出。

第十一场三班1200米，「晒冷」上季尾以自购马身分插班上阵即获亚军，以为大好前途，谁知跑至今季仍得二二三三，有机会是现阶段评分偏高，但见牠上仗跑第三一役，同场「关键所在」与「钫糖武士」及后都有马赢，值得再博一次。

第四场：5活力拍档
第十一场：2晒冷

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
突发
1小时前
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
10小时前
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
影视圈
7小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
2025-12-30 19:25 HKT
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
时事热话
8小时前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
3小时前
安德尊认爱后终合体上演真人骚 周街被称「安德尊老婆」宋芝龄呢个反应超爆笑
安德尊认爱后终合体上演真人骚 周街被称「安德尊老婆」宋芝龄呢个反应超爆笑
影视圈
6小时前
车Cam直击｜荃湾沙咀道婴儿车滑出马路 1岁BB倒地险遭巴士辗过
00:29
车Cam直击｜荃湾沙咀道婴儿车滑出马路 1岁BB倒地险遭巴士辗过
突发
24分钟前
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
03:09
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
影视圈
9小时前