Dickson心水│「活力拍档」试准出冷
更新时间：18:40 2025-12-31 HKT
发布时间：18:40 2025-12-31 HKT
发布时间：18:40 2025-12-31 HKT
今日是2026年第一个赛马日，祝各位马迷新一年旗开得胜。过去几年每逢1月1，总会见到各大马房安排擂台马上阵，务求赢马抢开门红，然而今期赛事却见不到这类又热又稳阵之马，难道要爆冷？
第四场四班1200米，「活力拍档」上仗初出，后上马却遇上不利外叠场地的偏差，但其冲刺力极强，与「新力骄」拍住冲上来时，追势明显较好，最后获得季军，吸收了一场赛事经验，相信今次有更佳演出。
第十一场三班1200米，「晒冷」上季尾以自购马身分插班上阵即获亚军，以为大好前途，谁知跑至今季仍得二二三三，有机会是现阶段评分偏高，但见牠上仗跑第三一役，同场「关键所在」与「钫糖武士」及后都有马赢，值得再博一次。
第四场：5活力拍档
第十一场：2晒冷
最Hit
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
2025-12-30 19:25 HKT