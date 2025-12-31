Dickson心水│「活力拍档」试准出冷

今日是2026年第一个赛马日，祝各位马迷新一年旗开得胜。过去几年每逢1月1，总会见到各大马房安排擂台马上阵，务求赢马抢开门红，然而今期赛事却见不到这类又热又稳阵之马，难道要爆冷？

第四场四班1200米，「活力拍档」上仗初出，后上马却遇上不利外叠场地的偏差，但其冲刺力极强，与「新力骄」拍住冲上来时，追势明显较好，最后获得季军，吸收了一场赛事经验，相信今次有更佳演出。

第十一场三班1200米，「晒冷」上季尾以自购马身分插班上阵即获亚军，以为大好前途，谁知跑至今季仍得二二三三，有机会是现阶段评分偏高，但见牠上仗跑第三一役，同场「关键所在」与「钫糖武士」及后都有马赢，值得再博一次。

第四场：5活力拍档

第十一场：2晒冷