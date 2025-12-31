Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│陈家梁赞何泽尧长情

名家专栏
更新时间：10:56 2025-12-31 HKT
发布时间：10:56 2025-12-31 HKT

三届香港马王「金鎗六十」马主陈家梁今日与小记分享一些相片，内容有关何泽尧近日前往日本北海道北方牧场（Northern Farm），除了探望该驹和策骑牠外，也向马儿送上两份圣诞礼物：分别是一套新马鞍和喜马拉雅山盐。

小记访问陈家梁，他说：「听何泽尧说，喜马拉雅山盐对马匹的健康有正面的作用。我非常感谢Vincent（何泽尧）在冰天雪地中去探望『金鎗六十』。记忆中自今年五月牧埸开放给公众探访，今次是Vincent第六次探望『金鎗六十』。何泽尧除了亲身去探望该驹外，还买了圣诞礼物给牠，相当有心。」何泽尧如何爱锡「金鎗六十」，不用笔墨形容，也可感受到。记得早前堕马受伤的何泽尧，康复后重胯马背，第一匹马就是骑「金鎗六十」。何泽尧很多谢「金鎗六十」教晓他很多东西，马儿见到何泽尧立即把马头挨向骑者撒娇的相片，也时刻在小记脑海中，这分份人马之间深厚的感情，令小记非常感动。坦白讲，马圈跟红顶白，人在人情在，很普遍正常，何泽尧时刻心系「金鎗六十」令人动容，陈家梁对小记说：「何泽尧真是好锡『金鎗六十』，真是很难得有位骑师对一匹马这么长情。」

小记看到何泽尧在满目雪景下骑上「金鎗六十」，顿感人马情很浪漫。而日本北海道有「雪国」之称，冬季漫天风雪，是《情书》动人的情景。陈家梁引述据些专家指出，马匹食了青草后，身体会发出热量，所以不会怕冷。而「金鎗六十」每天都有人照顾，有吃青草，大家可以放心。

圣诞礼物之一：喜马拉雅山盐
圣诞礼物之二：一套新马鞍
何泽尧在满目雪景下骑上「金鎗六十」，顿感人马情很浪漫。

（相片提供：「金鎗六十」马主陈家梁，骑师何泽尧）

陈嘉甜

