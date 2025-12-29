甜甜小记│「天天更好」越跑越进步

周四举行沙田元旦日赛事，踏入2026，马迷若然想攞个好意头，不妨考虑元旦日入沙田马场行个大运。今期沙田元旦日焦点之一，除了放在2026年首个杯赛三级赛华商会挑战杯外，相信大家都会留意开始在港三个月客串期的爱尔兰冠军骑师麦文坚，这位后生仔年仅22岁，虽然年纪轻轻，已在外地赢过级际赛，加上曾经为殿堂级练马师岳伯仁的儿子岳本贤効力，难怪外界对麦文坚今次来港客串之旅寄予厚望。今晨麦文坚首天出席沙田晨操操马及策马试闸，且看他能否在周四元旦日客串首天即开斋，打响头炮，有个好开始。

麦文坚（左）与岳本贤合照。

刚周末2025年最后一次赛事，罗富全是当日马经传媒采访的焦点。全哥当日凭「极上纱珑」和「数字天文」起孖，前驹更是练者在港第500W，巧合地该两匹罗厩头马都是练马师团体马，在同一日赢马起孖，情况鲜见。「极上纱珑」是由全哥的亲家廖龄仪有份养有的，为家人赢马，又是其500W，对于这位华人冠军级练马师来说，更具意义。

我们一班马经传媒向来都很喜欢全哥，因为多年来练者的性格都没有改变，一直保持谦虚，待人友善。全哥开仓第二季已经赢到两场香港国际赛，之后再赢打吡，再登上冠军练马师宝座，早已证明他是有料之人。全哥上周六赛后受访时坦言，良驹可遇不可求，需要点运气，而赢大赛是每一位练马师的梦想，他希望可以拣到良驹来港，在大赛中再次争取佳绩。今期沙田元旦日赛事，相信全哥都希望马房成绩能如第六场四班千四米「天天更好」的马名般，一天比一天更好，再闯事业高峰。「天天更好」今季越跑越进步，全哥向来非常尊敬此马资深马主苏启声，相信练者也都渴望为此马争取好成绩。

陈嘉甜