廖事如神│「天将龙驹」再显长力

名家专栏
更新时间：02:00 2025-12-27 HKT
发布时间：02:00 2025-12-27 HKT

近期天气转凉，各位马迷必须注意保暖。天气寒凉同样影响草地跑道， 一来冬草已生长理想，跑道愈来愈软；二来气温低令水分蒸发慢。跑道换冬草后的赛事时间，整体比标准慢，因此研读赛绩时，必须留意换草前后对比。

第三场二班二千米，因分区较阔令有马蚀磅。「天将龙驹」来港后进度良好已三捷，评分大升十八分，而跑法有时跟前，有时突然脱节居后，但无阻牠凌厉走势。上场201场次以文静跑法应战，直路上交出招牌式后劲赶过再出补中的「盈好威枫」，赛绩水准可信，今场升班负磅大幅减轻。试闸追势甚强，可争三连捷。「平凡骑士」今季开斋后，两仗未见承接，惟上季其实早已于田草千八、二千米跑近，路程能力无疑。「嘉应传承」在马会杯突然复苏，重返二班具威胁。「非惟侥幸」一再突破，跑田草二千曾两捷。

第六场四班千四米算是较弱组别。黎厩「怡昌光辉」上季初出以玩敌姿态轻胜，可惜其后有伤影响进度。今季复出两战三班千二均无功，但至少收热身之效，之前试闸有点火气但过猛呈太紧张，导致有前无后，但上阵两场后已略为放松，增程若能放松缰口，表现有望提升。「久久为军」上季一降至四班跑此程即爆冷W，今季似乎希望用相同部署，而今季居三班亦曾近，再次证明于四班实级数占优，好档可予威胁。「友莹亮」上仗初增程配纪仁安快步速仍维持走势，值得期待。「翘峰」辗转减至五十分，桂福特极具耐心调教，状态全面转好。

廖浩贤精选

第三场    6    天将龙驹 拖    2    平凡骑士
    3    嘉应传承    4    非惟侥幸
第六场    1    怡昌光辉 拖    2    久久为军
    4    友莹亮    9    翘峰

