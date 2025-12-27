Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼蔡约翰

更新时间：02:00 2025-12-27 HKT
发布时间：02:00 2025-12-27 HKT

今期赛事跑七草三泥，草泥混合赛局势往往较混乱。就以今季为例，封王练马师次次不同，分别是伟、廖、希、东、方、伍、姚、沈，最高分是9月28日，廖康铭夺36分封王，至于最低纪录24分试过两次，分别是10月12日和11月15日。从中可见，又草又泥的赛日通常封王门槛偏低，使得选择范围特别阔，若不嫌犯本，不妨拣两三个目标，以大细注方式下注。

今期主力拣蔡约翰作捧场对象，一是时至十二月尾，估计佢差不多要发动攻势，二来尾场「弦力宝」上仗输得不明不白，今次发挥正常应有力坐位望赢，希望其余厩侣配合出击，咁就有望封王！

重点争分马方面，「弦力宝」上仗大半条直路塞车，最终只输一乘许，显然居三班不吃亏。「大利好运」季内两战泥地一哩都慢脚，加程跑千八是正确部署。「魅力宝驹」在083场次配艾道拿，起步应声弹出，兼前置放入季军，跑法耳目一新，看来人马颇合拍，希望今次缩程可赚级数。

目标：蔡约翰

赔率：3.75

全日恶马 第十场：弦力宝

练马师王最佳投注时机：第四场前

